Náutico bate Santa Cruz e fica com título O Náutico sagrou-se campeão pernambucano neste domingo ao derrotar o Santa Cruz por 3 a 0, no estádio do Arruda. Com o resultado, o Santa Cruz completou nove anos de jejum de títulos no campeonato regional, apesar de ter marcado presença na final do campeonato nas últimas seis decisões. Muita confusão durante a partida. Isso por que o Náutico, além da disputa em campo, tentava a conquista do título no tapetão, com recurso impetrado contra o tricolor no Tribunal de Justiça Desportiva por causa da escalação irregular do jogador Valença, ainda no primeiro turno. Caso o julgamento, ainda não realizado, penalizasse o Santa Cruz com a perda de três pontos, o Náutico seria campeão também do primeiro turno, levantando a taça por antecipação. Apesar da disputa extracampo, o Náutico mostrou disposição para reverter a vantagem tricolor, que entrou em campo podendo perder por até um gol de diferença, e marcou dois gols antes dos quatro minutos de jogo. O primeiro foi marcado por Batata, ainda no primeiro minuto de jogo. O placar de 1 a 0 ainda era favorável ao Santa Cruz, mas aos 3 minutos, Jorge Henrique ampliou o marcador, invertendo a vantagem. O Santa Cruz sentiu os dois gols sofridos no início do jogo e não conseguiu criar jogadas que levassem perigo à defesa do Náutico. Só aos 10 minutos, o Santa Cruz chegou com perigo ao ataque. Após cruzamento de Iranildo, Eriverton desperdiçou a primeira chance da equipe. Com a vantagem no placar, o Náutico se fechou mais na defesa, deixando a iniciativa do ataque a cargo do Santa Cruz, que pouco criou, esbarrando na afobação e na falta de objetividade do ataque. Cumprindo o papel de quem está em vantagem numa decisão, o Náutico se dedicou mais à catimba e a gastar o tempo. Daí o grande número de cartões distribuídos entre os jogadores da equipe. O segundo tempo terminou sem grandes emoções, apesar de alguns lances de bola parada terem chegado a levantar a torcida. Logo no início do segundo tempo, o Náutico ampliou o placar para 3 a 0. O gol saiu dos pés de Kuki, artilheiro da equipe. O gol foi marcado aos 2 minutos da etapa complementar, após cruzamento de Marco Antônio, liberando antecipadamente os gritos de "é campeão" da torcida do Náutico.