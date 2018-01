Náutico busca 1ª vitória no quadrangular Depois da derrota por 4 x 2 contra o Botafogo, no último sábado, a equipe do Náutico se prepara para encarar um novo desafio. O time alvirrubro entra em campo, nesta terça-feira à noite, buscando a reabilitação contra o Remo, no Mangueirão, em Belém, pela segunda rodada do Grupo C, da segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de uma série de atividades na tarde do último domingo, quando os jogadores participaram de treino técnico e preparação física, a equipe viajou no final da manhã desta segunda-feira para Belém. Horas depois do desembarque, o time pernambucano treinou no campo da Assembléia Legislativa do Pará. Como ninguém se machucou nem cumprirá suspensão automática, o treinador poderá contar com todo o grupo e, assim, repetirá a escalação dos dois jogos contra o Botafogo. Apesar de a escalação ser a mesma, o time deve ser mais ofensivo, já que uma derrota ou um empate pode complicar as chances de classificação. A expectativa diante da partida contra o Remo foi sintetizada da seguinte forma pelo treinador alvirrubro. ?Na primeira fase da competição, batemos Remo, no Mangueirão. Naquela ocasião, o Náutico estava sob pressão e tinha que vencer de qualquer forma, senão estaria fora do quadrangular semifinal. O resultado (1x3) não deixou dúvidas sobre a qualidade do time. Resultados como esse nos dão ânimo para continuar nossa luta?, avaliou Leivinha.