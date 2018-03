Náutico busca reabilitação na Série B Depois de perder três pontos da vitória de 4 a 3 sobre Joinville no tribunal por ter escalado o lateral Marcos Lucas de forma irregular, o Náutico busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Caxias, na casa do adversário, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O time de Pernambuco caiu do terceiro para o nono lugar, com 16 pontos, enquanto os gaúchos ocupam a 22ª posição, com 11. Na outra partida da noite, o Avaí enfrenta o Santa Cruz em Recife tenta se recuperar dos pontos perdidos em casa nas duas últimas rodadas - perdeu de 1 a 0 para o América-MG e empatou em 1 a 1 com o Náutico. Estes tropeços derrubaram o técnico Lula Pereira. Play Freitas assumiu a equipe interinamente. O time catarinense está no sexto lugar, com 17 pontos, já o Santa é o 16º, com 15 pontos. A 12ª rodada começou terça-feira com dois jogos: América-RN 2 X 2 Portuguesa e Joinville 1 X 1 São Raimundo. Confira os outros jogos: sábado - 16:00 - Paulista x Brasiliense-DF, Gama-DF x Remo-PA e América-MG x Londrina-PR; 21:40 - Anapolina-GO x Palmeiras e Sport-PE x Botafogo-RJ; domingo - 11:00 - Mogi Mirim x União São João; 16:00 - Ceará-CE x CRB-AL; 17:00 - Vila Nova-GO x Marília.