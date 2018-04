Náutico confia no apoio da sua torcida nos Aflitos

Jogar em casa costuma ser uma arma poderosa para o Náutico. E o clube ainda vive um clima de despedida do Estádio dos Aflitos. Além do confronto desta quarta-feira com o Vitória, fará apenas mais um jogo no local: domingo, contra a Portuguesa. Nas duas rodadas seguintes, atua como visitante. Depois disso, passa a utilizar a Arena Pernambuco, recém-construída em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, para a Copa do Mundo de 2014.

Para enfrentar o Vitória, o técnico Silas deve fazer uma única modificação no time que perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, com a entrada do lateral-esquerdo Bruno Colaço no lugar de Josa. Mas o principal reforço do Náutico é mesmo a força da sua torcida nos Aflitos.