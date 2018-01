Náutico conta com volta de 4 titulares O Náutico terá reforços importantes para o decisivo jogo contra o Marília, nesta sexta-feira, às 20h30, na casa do adversário, o estádio Bento de Abreu. Com a volta de 4 titulares, a equipe pernambucana precisa da vitória para continuar na briga por uma vaga no quadrangular final da Série B do Brasileiro. Assim, o técnico Leivinha terá à disposição o goleiro Edervan, o lateral-esquerdo Vital, o volante Wilson Surubim e o meia Adriano, que voltam ao time do Náutico após cumprirem suspensão.