Náutico dará uma moto ao seu melhor jogador em campo

Em comunicado distribuído nesta sexta-feira, o Náutico informou que elegerá o seu destaque na partida por meio de "uma comissão montada por repórteres presentes no jogo". A moto em questão é um modelo com potência de 200cc.

Além de premiar um atleta, o Náutico ainda resolveu tentar agradar os jornalistas que elegerão o melhor jogador da equipe com um presente do mesmo tipo, também cedido pelo seu patrocinador. Após o confronto, uma moto modelo 150cc será sorteada entre os repórteres que fazem a cobertura do clube.

Se o incentivo extra terá o efeito desejado pelo Náutico só será possível saber no domingo, mas o certo é que hoje o time está na 16.ª posição do Brasileirão, com 25 pontos, um à frente do Santo André, que é o time mais bem colocado na zona do rebaixamento. Já o Grêmio, com 33 pontos e na oitava colocação, tentará, com uma vitória, complicar a vida dos "jurados" que escolherão o melhor em campo do time pernambucano.