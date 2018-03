Náutico defende liderança em Recife Líder até o início da rodada, o Náutico, com 19 pontos, é favorito diante do Vila Nova-GO (12), neste sábado à tarde, no Estádio dos Aflitos, em Recife. O time não terá mais o atacante Jean Carlo que se transferiu para o futebol português. Em Manaus, o São Raimundo (12 pontos), que perdeu a invencibilidade em casa na última rodada ao perder para o Paulista por 1 a 0, enfrenta o Ceará (15), do técnico Celso Teixeira.