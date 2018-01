Náutico defende liderança na Série B Depois de duas vitórias seguidas na segunda fase da Série B do Brasileiro, o Náutico defende a liderança do grupo B nesta sexta-feira à noite, às 20h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife, diante da Portuguesa. Em Campinas, no outro jogo da chave, o Guarani recebe o Marília no mesmo horário. Com 6 pontos, o Náutico pode ficar bem perto da vaga no quadrangular final se vencer a Portuguesa. Até agora, o time pernambucano venceu o Marília (3 a 0) e o Guarani (4 a 1). Já a Portuguesa busca a reabilitação, pois perdeu para o Marília na última rodada. Assim, está com 3 pontos e quer ao menos um empate no Recife para continuar na briga por uma vaga. No Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani busca seus primeiros pontos, sob pena de já ser praticamente eliminado se perder novamente. Para o Marília, que está com 3 pontos, um empate nesta sexta-feira já é considerado um bom resultado. Pelo grupo A da Série B, a terceira rodada acontece no sábado, com dois jogos às 16 horas: Grêmio x Santa Cruz e Avaí x Santo André.