Náutico demite técnico Heriberto Cunha Heriberto Cunha não é mais o técnico do Náutico. A diretoria demitiu o treinador uma hora após a derrota para o Santa Cruz, por 2 a 0, neste domingo, no estádio do Arruda, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esta foi a terceira derrota consecutiva do Náutico, que continua com apenas 19 pontos na Série B. "Infelizmente não há técnico que resista a uma seqüência de derrotas", afirmou Heriberto, após ser comunicado de sua saída. Para o seu lugar, o nome mais cotado é o de Edson Gaúcho, que ano passado levou o Criciúma à elite nacional. Antes de perder para o rival, o Náutico foi derrotado pela Portuguesa, por 2 a 1, e pelo Sport, por 1 a 0.