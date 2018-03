Náutico derrota o Palmeiras por 2 a 1 O Palmeiras segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado à noite, perdeu para o Náutico de virada por 2 a 1, no Recife, e caiu para a 20ª colocação. O resultado pode precipitar a demissão do técnico Jair Picerni, que não conta mais com a simpatia da maioria dos conselheiros ligados ao presidente Mustafá Contursi. E irritou o goleiro Marcos, que deixou o campo reclamando da falta de objetividade do ataque. ?Tivemos a chance de liquidar a partida no segundo tempo, mas nossos atacantes erraram demais. Essa situação sobrecarregou a defesa, que teve uma boa atuação. Criamos muito mais chances que o Náutico, mas nossa capacidade de definição foi inferior a do adversário. Estamos achando que vamos marcar o gol no momento que quisermos, mas as coisas não são bem assim. Já estamos novamente nas últimas colocações como no ano passado e alguma coisa tem que mudar o mais rápido possível.? O atacante Vágner também estava revoltado. ?Não soubemos manter a vantagem, Isso não pode acontecer.? O volante Macinho não foi contundente como Marcos, mas também reclamou do ataque. ?Não se pode culpar ninguém, mas tivemos muitas chances para liquidar o jogo.? O Náutico tomou a iniciativa e saiu para buscar a vitória. Animado pela presença da torcida, que lotou o estádio dos Aflitos, incomodou desde o início o goleiro Marcos, um dos principais nomes da partida. Aos 10 minutos, a primeira chance de perigo surgiu com o meia Marco Aurélio. Para não correr riscos, Picerni preferiu deixar Vágner e Thiago Gentil isolados na frente, apostando no erro do adversário para chegar ao ataque. Teve sorte porque na primeira jogada consciente da equipe, aos 13 minutos, Thiago Gentil marcou, aproveitando-se de cruzamento de Alessandro da direita. Na saída da bola, Marquinhos desperdiçou a oportunidade de ampliar após jogada individual. No entanto, Picerni teve pouco tempo para comemorar. Foi obrigado a altrerar o time em duas posições com menos de 20 minutos. Contundidos, Magrão e Edmílson deixaram o campo para as entradas de Correa e Elson. O Palmeiras recuou e deu espaço para o adversário. O gol alterou o panorama da partida. Empurrado pela torcida, o Náutico partiu para cima, mas esbarrou no individualismo de seus jogadores e nos seguidos erros de passe. As chances foram se sucedendo, mas Marcos garantiu a vantagem parcial. O goleiro fez três grandes defesas em jogadas de Jorge Henrique, o jogador mais perigoso do time pernambucano. E deixou o campo no intrervalo reclamando da apatia da equipe na etapa inicial. ?Não podemos atuar tão defensivamente. Em uma partida equilibrada como essa, marcar um gol e recuar pode ser fatal.? O alívio era vísivel apenas no semblante de Thiago Gentil, que foi campeão pernambucano pelo Náutico em 2001 e deixou Recife como ídolo. ?Me acostumei a marcar gols neste estádio. Mas este que marquei realmente teve um sabor diferente.? O Náutico precisou se abrir para tentar o gol de empate no segundo tempo. Mas a equipe seguia errando nos fundamentos e concentrando as jogadas pelo meio. O Palmeiras teve espaço para explorar os contra-ataques, e teve pelo menos quatro grandes chances para fazer 2 a 0. Três com Vágner aos 3, aos 12 e aos 18 minutos, e outra quatro minutos depois com Thiago Gentil, neutralizada pelo goleiro Gilberto. A displiscência nas conclusões custou caro. Quando a torcida local já ensaiava as primeiras vaias, o Náutico empatou com Kuki aos 23. E chegou à virada aos 32 com Jorge Henrique, após tabela com Kuki. Alguns jogadores do Palmeiras perderam a cabeça e Fábio Gomes, que já tinha recebido cartão amarelo, foi expulso após cometer falta violenta. Ficha Técnica: Náutico: Gilberto; Wilson Surubim, Erlon, Pedro Paulo e Marcos Lucas; Sérgio Soares, Adílson, Marco Aurélio e Yan; Kuki (Henrique) e Jorge Henrique. Técnico: Heriberto da Cunha. Palmeiras: Marcos; Alessandro, Leonardo, Alceu e Marquinhos; Marcinho, Fábio Gomes, Magrão (Correa) e Edmílson (Elson); Vágner e Thiago Gentil. Técnico: Jair Picerni. Gols: Thiago Gentil aos 12 minutos do primeiro tempo; Kuki aos 23 e Jorge Henrique aos 32 minutos do segundo tempo. Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA). Cartão amarelo: Thiago Gentil, Adílson, Pedro Paulo, Marcinho, Alessandro, Sérgio Soares e Kuki. Cartão vermelho: Fábio Gomes e Marcos Lucas. Renda: R$ 112.938,00. Público: 18.880 pagantes. Local: Recife.