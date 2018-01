Náutico derrota Paulista por 3 a 2 O Náutico derrotou o Paulista por 3 a 2, nesta terça-feira, no Estádio dos Aflitos, em Recife, na abertura da 12ª rodada da Série B do Brasileiro. O Paulista ainda não conseguiu se acertar na Série B, depois de ter sido campeão da Copa do Brasil. O time de Jundiaí está com 13 pontos, na 14ª colocação do campeonato. Já o Náutico voltou à zona de classificação: ocupa o 5º lugar, com 18 pontos. O Paulista saiu na frente, aos 7 minutos, com um chute de fora da área de Cristian. Mas o Náutico empatou aos 12, com Davi, e virou aos 22, com Betinho. Já no segundo tempo, aos 16 minutos, Aldivan fez boa jogada individual pela esquerda e bateu cruzado para ampliar a vantagem do Náutico. O Paulista ainda marcou mais um gol, aos 19, quando Juliano bateu cruzado e o zagueiro Tuca fez contra. Mas não foi suficiente para tirar a vitória do time pernambucano.