Náutico derrota Remo em Belém O Náutico derrotou o Remo por 3 a 2, nesta terça-feira, em pleno estádio do Mangueirão, em Belém. O resultado negativo dentro de casa deixou o time paraense em situação delicada na fase final da Série B do Brasileiro, pois ainda não somou pontos. Já os pernambucanos estão em segundo lugar do grupo C, ao lado do Marília, com 3 pontos, e atrás apenas do Botafogo, que tem 6. Os gols do Náutico saíram todos no primeiro tempo. Logo aos 2 minutos, Kuki entrou na área e chutou forte, fazendo 1 a 0. Aos 23, Sérgio ainda empatou para o Remo, completando jogada do lateral Valdemir. Mas, cinco minutos depois, o Náutico fez o segundo. No lance, Jorge Henrique matou a bola na entrada da área, deu um corte seco em Valdemir e chutou forte para marcar o gol. O Remo foi ao ataque e abriu espaço na defesa. Aí, aos 42, o lateral-esquerdo Vital cruzou para a área e Augusto marcou contra: 3 a 1. O Remo pressionou bastante no segundo tempo. Chegou até a diminuir a vantagem do Náutico, com Cristiano aos 19 minutos, mas não conseguiu o empate. O final da partida foi dramático, mas a equipe pernambucana soube segurar a boa vitória fora de casa.