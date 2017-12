Náutico e América-MG jogam no Recife Pela Série B do Campeonato Brasileiro, as forças tradicionais de Náutico-PE e América-MG se enfrentam neste sábado, no Recife, às 16 horas, no Estádio dos Aflitos. Se no time mineiro a lateral é uma preocupação, pelo lado dos pernambucanos o problema no meio-de-campo foi resolvido. Entre os times, o América está melhor. Com duas vitórias e uma derrota, o time ocupa a quinta colocação, com seis pontos. O Náutico, campeão pernambucano, é o 10º colocado, com quatro pontos. O técnico Zé Teodoro tem como principal trunfo para o jogo a volta de Leomar, que chegou a atuar pela seleção brasileira. Ele estava lesionado e seu retorno põe fim a um problema crônico no time, a cabeça de área. O treinador pode também fazer mudanças no ataque. O América tinha um problema na lateral-direita, que foi sanado com a contratação de Gélson. Agora, a situação é parecida na esquerda. O titular Osmar está suspenso e o reserva Marcelinho, machucado. A solução pode ser a improvisação do zagueiro Daniel Oliveira.