Náutico e Atlético-MG empatam sem gols no Recife Náutico e Atlético Mineiro empataram por 0 a 0 neste sábado, no Recife, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um resultado ruim para as duas equipes. O time de Belo Horizonte segue em quarto lugar, com 41 pontos, mas pode deixar o grupo dos quatro primeiros colocados no domingo. Já o Náutico manteve-se na 16.ª posição, com 26 pontos, e pode entrar na zona do rebaixamento.