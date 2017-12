Náutico e Bahia no jogo dos opostos Náutico e Bahia se enfrentam neste domingo, no Recife, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em situações distintas. O time de Pernambuco, com 24 pontos, busca vaga na próxima fase da competição. Os baianos, com 19, ainda têm chance de continuar na competição. No entanto, neste momento do campeonato precisam se preocupar, prioritariamente, com o rebaixamento, o que seria um desastre para um clube que foi campeão brasileiro em 1988. No Náutico, as novidades são as voltas do zagueiro Marcelo Ramos e do volante Tozo, que estavam suspensos e não enfrentaram o São Raimundo, quando o time foi goleado por 4 a 0. O atacante Kuki, artilheiro do time, sentiu dores no ombro e é desfalque esta tarde - a partida, no Estádio dos Aflitos, começa às 16 horas. No Bahia, a surpresa ficou por conta de Uéslei no time titular. Ele deve ser o companheiro de Viola, com Dill indo para a reserva.