Náutico é campeão pernambucano O Náutico sagrou-se campeão pernambucano de 2001, nesta quarta-feira à noite, no Estádio do Arruda, ao vencer o Santa Cruz na decisão por 2 a 0. Foi o 19º título da história do Náutico, exatamente no ano em que o clube comemora o seu centenário de fundação. Os gols foram marcados por Kuki e Thiago. A partida foi vista por 70.013 torcedores.