Náutico e Figueirense: novos técnicos O técnico Vágner Benazzi é o novo técnico do Náutico. O treinador acertou nesta terça-feira para dirigir o clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele vai substituir a Muricy Ramalho, que logo após a desclassificação da Copa dos Campeões anunciou a sua saída por motivos particulares, mas continua com moral em Recife, onde conquistou o bicampeonato pernambucano. "Aceitou a proposta por se tratar de um clube estruturado e que tem o objetivo de subir para a Série A", explicou Benazzi, um supercampeão no futebol paulista, onde já conquistou 12 acessos. Além disso, ele também já levou dois times para a elite principal. Subiu com o Gama em 1999 e com o Figueirense, ano passado. Junto com o técnico foram contratados dois homens de sua confiança: o auxiliar Gerson Brejão e o preparador físico Miguel Amaral. Acreditando que vai disputar a Série A, a diretoria do Figueirense renovou o contrato do técnico Roberval Davino, que há uma semana conquistou o título estadual em cima do rival Avaí. "Vamos reforçar o time e lutar para fazer uma boa campanha", comentou Davino, que já trabalhou na Série A pelo Juventude de Caxias do Sul.