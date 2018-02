Náutico é líder provisório da Série B O Náutico assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Caxias, por 3 a 2, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, nesta terça-feira à noite, na abertura da décima rodada. O time pernambucano, agora, soma 22 pontos, um a mais do que o Brasiliense. O Caxias continua com oito pontos, em vigéssimo lugar e na zona do rebaixamento. Mas foi um time valente, que deu azar de sofrer o terceiro gol aos 43 minutos do segundo tempo. O Náutico abriu o placar com Marco Antônio, cobrando falta, aos 22 minutos. Oliveira empatou para o time da casa aos 41. No segundo tempo, o Náutico voltou a comandar o placar com Jorge Henrique aos oito minutos. O troco veio aos 15, com Júnior. Tudo caminhava para terminar igual, quando o oportunista Kuki fez a festa do Timbu.