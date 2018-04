Náutico é líder provisório da Série B O Náutico assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Vila Nova-GO, por 3 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, em Recife. O Timbu chegou aos 42 pontos, dois a mais do que o Bahia que nes te sábado enfrenta o Caxias, no Rio Grande do Sul. A vitória foi merecida. O zagueiro Batata, após desviar cruzamento da direita, abriu o placar aos 13 minutos. Os outros dois gols saíam no segundo tempo, com Marco Antônio, aos 15, e Marquinhos, aos 40, de falta. A derrota manteve o Vila Nova, com 26 pon tos, ainda com uma mínima possibilidade de ser rebaixado. Em Maceió, no Estádio Rei Pelé, CRB e Sport Recife empataram, por 1 a 1, num resultado justo. O time da casa abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Cristiano. O empate saiu aos 5 minutos da etapa final com Leozinho. O resultado deixou os tim es no "quase". O CRB, com 25 pontos e em 16º lugar, está praticamente fora do rebaixamento, enquanto o Sport com 28 pontos, em 12º lugar, está praticamente fora da briga para chegar na segunda fase.