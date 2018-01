Náutico e Remo se despedem das finais O Náutico e o Remo deram adeus nesta terça-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, às chances de classificação para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, após empatarem em 2 a 2. Também foi o fim do sonho de ambos de voltar a disputar a 1ª Divisão em 2004. Os dois times entraram em campo de olho na partida entre Botafogo e Marília. A torcida era por qualquer resultado diferente do empate, que classificaria automaticamente as equipes carioca e paulista. Apesar de jogar na casa do adversário, o Remo abriu o placar aos 7 minutos, com um gol de Cristiano. O time do Náutico continuou apático até os 28 minutos, quando Marcos Lucas empatou a partida após tabelar, pela direita, com o volante Adriano - o mesmo que momentos antes havia irritado a torcida alvirrubra por causa de um passe errado. O primeiro tempo seguiu com os dois times se revezando no ataque, contudo sem muita objetividade. O Remo continuava mais motivado, apesar de não estar jogando diante de sua torcida. Se o primeiro tempo foi econômico em termos de emoções, o segundo tempo começou com o Remo mandando uma bola no travessão. Apesar do lance, as equipes pernambucana e paraense entraram em campo cientes de que só cumpririam tabela, já que instantes antes havia terminado empatado, em 2 a 2, o jogo entre Botafogo e Marília. O resultado levou os dois clubes aos 10 pontos, enquanto Náutico e Remo só teriam condições de somar nove pontos. Novamente, o Remo parecia mais disposto a construir o placar. Aos 6 minutos, após um cochilo da defesa do alvirrubro pernambucano, Jaílson colocou novamente o Remo em vantagem. Aos 40 minutos, os jogadores do Náutico reclamaram de um pênalti não marcado pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Apenas instantes antes do apito final, exatamente aos 45 minutos do segundo tempo, o Náutico empatou novamente a partida com gol de Jorge Henrique, num rebote após chute de Juliano.