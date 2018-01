Náutico e S. Cruz decidem 1º turno O Náutico foi pressionado, levou três bolas na trave, mas conseguiu segurar o 0 a 0 com o Sport, neste domingo, no Estádio dos Aflitos, e garantiu presença na decisão do primeiro turno do Campeonato Pernambucano. A decisão será na quarta-feira, contra o Santa Cruz, que assegurou sua vaga no sábado, ao vencer o Central por 2 a 0.