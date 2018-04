Náutico e Santa Cruz empatam em clássico na estreia na Série C

Atual campeão pernambucano, o Náutico deixou escapar a vitória sobre o rival Santa Cruz, que saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 nos minutos finais na estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, em clássico disputado na Arena Pernambuco. Globo e Cuiabá venceram duelos regionais desta primeira rodada, que teve seis jogos neste domingo.

Ortigoza fez o gol do Náutico, que dominou o primeiro tempo. Mas o Santa Cruz mandou na etapa final e chegou ao empate com justiça em um chute de fora da área de Jeremias. Rebaixados da Série B ano passado, cada clube fica com um ponto no Grupo A, que envolve clubes das regiões Norte e Nordeste.

Globo e Confiança são os líderes com três pontos cada. Em Ceará Mirim (RN), o Globo marcou com Romarinho, de pênalti, e fez 1 a 0 em cima do campeão estadual, o ABC. No interior de Pernambuco, o Salgueiro empatou sem gols com o Botafogo da Paraíba.

Pelo Grupo B, com clubes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o rival Luverdense também pela vantagem mínima, com gol de Lucão. Na Arena Joinville, o time da casa fez 1 a 0 sobre o gaúcho Ypiranga, com gol de Marlyson.

Vindo da Série D, o Operário-PR também começou com o pé direito ao fazer 1 a 0 sobre o Volta Redonda, com gol de Gil Paraíba. O time paranaense tem três pontos ao lado de Cuiabá, Joinville e Tupi.

Esta rodada de abertura será completada na noite de segunda-feira, a partir das 21h15, com o jogo entre o novato Atlético-AC e o Remo. Eles se enfrentam na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Confira os jogos da primeira rodada da Série C:

Sábado

Juazeirense 0 x 1 Confiança-SE

Tupi 1 x 0 Tombense

Botafogo-SP 1 x 1 Bragantino

Domingo

Operário-PR 1 x 0 Volta Redonda

Joinville 1 x 0 Ypiranga-RS

Salgueiro-PE 0 x 0 Botafogo-PB

Globo-RN 1 x 0 ABC

Náutico 1 x 1 Santa Cruz

Cuiabá 1 x 0 Luverdense-MT

Segunda-feira

21h15 - Atlético-AC x Remo