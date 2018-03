Náutico e Sport vencem na Série B Os times pernambucanos foram o destaque da rodada deste sábado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico ganhou em casa do Londrina, por 2 a 0, e o Sport venceu o Vila Nova por 1 a 0, em Goiânia. Em outra partida, o Brasiliense derrotou o Ceará por 1 a 0, no Distrito Federal. Apesar do bom resultado, o Náutico sofreu para vencer o Londrina. Os dois gols saíram no segundo tempo, com Junior Ferrim, aos 23, e Kuki, aos 36 minutos. A vitória deixou o time de Pernambuco com 10 pontos, enquanto o Londrina permaneceu com apenas quatro. No Serra Dourada, Valdir Papel fez o gol da vitória do Sport, aos 32 minutos do primeiro tempo, num jogo muito equilibrado. O time pernambucano soma agora oito pontos, enquanto o Vila Nova, que sofreu sua segunda derrota consecutiva, tem seis. Em Brasília, num jogo muito equilibrado, o Brasiliense teve que correr muito para vencer o Ceará, por 1 a 0, com gol anotado por Carioca aos 34 minutos do segundo tempo. O time de Brasília tem oito pontos, enquanto o Ceará permanece com apenas dois, tentando fugir das últimas posições.