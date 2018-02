Náutico é vice-líder na Série B O Náutico manteve a segunda colocação na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira à noite, ao vencer o São Raimundo, por 2 a 0, no Recife. Agora o time soma 19 pontos, ficando atrás apenas do líder Brasiliense, que tem um ponto a mais. Já o time amazonense continua na 13ª colocação, com 10 pontos. A partida começou com 10 minutos de atraso, pois a linha de demarcação do campo estava apagada em alguns pontos, por causa da chuva. Aos dois minutos, o atacante Nando fez boa jogada pelo lado esquerdo e chutou com efeito no canto oposto, deixando o goleiro Nílson assustado. Seis minutos depois o Náutico mostrou sua superioridade e abriu o marcador. Marco Antônio fez boa tabela com Kuki, que tocou para Jorge Henrique marcar. O time pernambucano cresceu com o gol e aos 25 minutos ampliou a contagem. Jorge Henrique invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Flávio Mendes. O árbitro Wladyerisson de Oliveira anotou a penalidade. Gil Baiano cobrou no canto oposto ao que o goleiro saltou e levantou a torcida nos Aflitos. No segundo tempo, o time amazonense criou mais chances de gols, mas quando a defesa adversária não estava intransponível, o goleiro é quem estava. O péssimo estado do gramado impediu qualquer tentativa de bons lances e a vitória ficou com o Náutico.