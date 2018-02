Náutico encara CRB de olho no 2º lugar Nesta sexta-feira, dando seguimento à sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico entra em campo de olho na segunda colocação na tabela de classificação. O time é o sexto colocado, com 10 pontos. O adversário é o CRB, que ainda não venceu na competição ocupando apenas o 21º lugar, com quatro pontos. Pelo Náutico, a novidade será a estréia de Jorge Henrique, que se recuperou de uma lesão que o deixou mais de um mês afastado dos gramados. No time de Alagoas, o técnico Heron Ferreira pretende fazer mudanças para conseguir a vitória. Ainda nesta sexta, às 20h30, jogam no Estádio Zerão, em Macapá, Remo e América-MG. O time paraense foi punido com a perda de três mandos de campo, mas quem se sentiu prejudicado foi o técnico Carlos Alberto Silva, do América, que achou péssima as instalações e o gramado no Amapá. O Remo é o 13º colocado na classificação, com oito pontos ganhos. Curiosamente, o time ainda não perdeu na competição. Foram cinco empates e uma vitória. Já o time mineiro, que vive altos e baixos na competição, tem sete pontos e ocupa a 15ª colocação. A rodada será completada no fim de semana. Confira os jogos: sábado - 16 horas - Anapolina-GO X Avaí-SC; Londrina-PR X Mogi Mirim e Joinville-SC X América-RN. Domingo - 11 horas - Paulista X Ceará-CE; 16h30 - Brasiliense-DF X Caxias-SC.