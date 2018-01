Náutico faz 2 a 0 e elimina o Corinthians da Copa do Brasil O Náutico surpreendeu o Corinthians em pleno Estádio do Pacaembu, na capital paulista, e venceu o jogo por 2 a 0, garantindo assim a vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil deste ano, onde enfrentará o Figueirense. A derrota em casa e a eliminação na estréia do técnico Paulo César Carpegiani, com o time jogando mal, mantém os alvinegros em crise e preocupados quanto ao Campeonato Brasileiro, cuja estréia, no dia 13 de maio contra o Juventude, é o próximo jogo previsto. A semana de treinos em Atibaia não teve efeitos no time. Mesmo escalando garotos, os problemas que fizeram a equipe ser eliminada da fase decisiva do Campeonato Paulista com a 10.ª posição se repetiram. Muitos cruzamentos - pedido do próprio Carpegiani - que eram tirados pela defesa do Náutico, que apostou nos contra-ataques e foi eficiente. Aproveitou as chances que teve e mereceu a vitória diante dos quase 30 mil torcedores presentes no estádio, que vaiaram bastante ao final do jogo. Foi com ataques rápidos que o Náutico conseguiu fazer os dois gols no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Wagner Rosa arriscou o chute de fora e o goleiro Jean chegou atrasado na bola, não conseguindo a defesa. Já o segundo gol foi em uma jogada individual de Felipe, que girou na área e tocou entre quatro marcadores do Corinthians para Acosta só mandar a bola para a rede, aos 45 minutos. Poucas chances param em Gléguer As boas chances de gol do time alvinegro pararam em Gléguer: aos 35 minutos, numa falta cobrada por Marcelo Mattos, defendida pelo goleiro, e num erro da zaga do time pernambucano, que o goleiro se recuperou e evitou o gol. No segundo tempo (muito ruim tecnicamente), Lulinha e Everton tabelaram, mas a defesa tirou. Wilson, aos 20, ainda tentou num chute após giro, mas Gléguer saltou no canto e espalmou para fora. O único momento de vibração da torcida corintiana foi a invasão de um torcedor, que driblou os seguranças, mas foi pego no alambrado. Esta é a primeira vez na história que o Náutico venceu o time corintiano em São Paulo. Agora, contra o Figueirense, joga a primeira partida do duelo em casa e decide a vaga no Sul do País. CORINTHIANS 0 x 2 NÁUTICO Corinthians - Jean; Eduardo Ratinho (Lulinha), Betão, Marinho e Carlão; Marcelo Mattos, Magrão, Rosinei (Marcos Tamandaré) e Éverton; Arce (Alisson) e Wilson. Técnico: Paulo César Carpegiani. Náutico - Gléguer; Sidny (Baiano), Allyson, Cris (Walker) e Deleu; Elicarlos , Wagner Rosa, Marcel e Acosta ; Felipe (Almir) e Beto . Técnico: Paulo César Gusmão. Gols - Wagner Rosa, aos 15, e Acosta, aos 45 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Evandro Rogério Roman (PR). Público - 27.794 pagantes. Renda - R$ 466.167,00. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).