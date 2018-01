Náutico faz 3 a 0 no Marília O Náutico fez sua parte e muito bem ao estrear na segunda fase do Campeonato Brasileiro vencendo o Marília por convincentes 3 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio dos Aflitos. Com o resultado, o time pernambucano assumiu a liderança do Grupo B, com três pontos, mesma soma que a Portuguesa, mas com dois gols a mais de saldo. "Estreamos bem e fizemos o mais importante nesta fase que é vencer dentro de casa", disse, satisfeito, o técnico Roberto Cavalo. Na próxima rodada, o Náutico vai até Campinas na sexta-feira, quando enfrenta o Guarani. O Marília tentará a reabilitação em casa, diante da Portuguesa. Na etapa inicial, logo aos 13 minutos, Ademar foi até a linha de fundo e cruzou para Romualdo, de cabeça, abrir o placar. O Marília tentou buscar o empate no segundo tempo, mas a defesa do time continuava falhando no jogo aéreo e permitiu que Marcelo Ramos ampliasse, também de cabeça, aos 13. A partir daí, restou ao Náutico cozinhar o jogo e administrar a diferença. Só que, no contra-ataque, Betinho apareceu livre e ainda marcou o terceiro. No final do jogo, Wladimir Araújo, técnico do Marília, não se entregava. Porém, ele reconheceu que a derrota não estava nos seus planos. "Esperava levar pelo menos um ponto para são Paulo. Mas vamos buscar a reabilitação em casa", comentou o técnico, na tentativa de animar seus jogadores.