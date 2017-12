Náutico faz promoção de ingressos A partir das 14 horas desta segunda-feira, primeiro dia da venda de ingressos para o jogo entre Náutico e Grêmio, sábado às 16 horas, no Estádio dos Aflitos, a diretoria do Náutico fará uma promoção com preços pela metade do valor normal. A entrada inteira terá o valor de R$ 10 e a meia R$ 5. A partir de terça-feira, o valor volta ao normal de R$ 20 e R$ 10. O jogo é válido pela última rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O time pernambucano, com seis pontos, precisa da vitória para voltar à primeira divisão. O time gaúcho, líder com nove pontos, precisa de um empate, para não depender do resultado de Santa Cruz x Portuguesa.