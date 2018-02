Náutico ganha da Portuguesa e lidera O Náutico ganhou de virada da Portuguesa, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em pleno Canindé, e se isolou na liderança do grupo B da Série B do Brasileiro. Agora, o time pernambucano tem 9 pontos, contra 6 da Lusa - o Marília, que venceu o Guarani por 3 a 2, também tem 6, enquanto que a equipe de Campinas está com 3. "Sofremos dois gols bobos", lamentou o técnico Giba, da Portuguesa. Do lado do Náutico, o sentimento era de vingança, depois da derrota em casa para a mesma Lusa na rodada passada. "Fiz um gol e me recuperei do pênalti perdido lá diante da nossa torcida", disse o meia Danilo. Mais preocupados em marcar do que em atacar, os dois times fizeram um jogo de poucas emoções no início. Aos 28 minutos, porém, em um cruzamento de Cléber, o árbitro Elvécio Zequetto marcou pênalti do zagueiro Batata. Na cobrança, Cléber abriu o placar para a Lusa. Mas, 4 minutos depois, o Náutico chegou ao empate. Na cobrança de falta, Ademar levantou na área. O zagueiro Marcelo Ramos trombou com o goleiro Gléguer e a bola acabou batendo em seu calcanhar, entrando mansinha nas redes. A arbitragem deu o gol para Batata. Este gol descontrolou a Portuguesa, que ainda ficou sem o zagueiro Émerson, expulso após empurrar Davi aos 35 minutos. Mas, nos acréscimos do primeiro tempo, Tozo também recebeu o cartão vermelho, deixando o Santa Cruz com 10 em campo. No segundo tempo, o Náutico virou o placar logo no primeiro minuto. No lance, Paulo Matos fez jogada pela esquerda, invadiu a área e passou para Danilo tocar na saída de Gléguer. A partir daí, a Portuguesa partiu com tudo para o ataque, mas o Náutico soube como segurar a vantagem.