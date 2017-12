Náutico goleia Bahia na Série B O Náutico voltou a ficar entre os oito melhores do Campeonato Brasileiro da Série B ao golear o Bahia, por 4 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio dos Aflitos, no fechamento da 17.ª rodada. A derrota deixou o time de Salvador na zona de rebaixamento, restando apenas quatro rodadas para o término da primeira fase. O Náutico, que voltou a ganhar após derrotas para São Raimundo e Sport, subiu para a 6.ª colocação, com 27 pontos. O tricolor baiano, que com esta, perdeu oito partidas, continuou na 17.ª posição, com 19 pontos. Com amplo domínio durante quase todo o jogo, o Náutico foi para o intervalo já com vantagem de dois gols, marcados por Danilo, aos 15´ e Cleisson, aos 37 minutos. A expulsão do meia Guaru, do Bahia, no final do primeiro tempo acentuou ainda mais o domínio da equipe da casa que, no segundo tempo, definiu o resultado com mais dois gols, no final da partida, marcados por David, aos 39´, e Paulo Mattos, aos 45 minutos. Na 18.ªrodada o Náutico enfrenta o Gama no Distrito Federal, na próxima sexta-feira e o Bahia enfrenta o São Raimundo no mesmo horário, em Salvador.