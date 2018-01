Náutico goleia e é novo líder da Série B O Náutico assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B após golear o União São João de Araras, por 4 a 1, nesta sexta-feira, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Esta foi a nona derrota consecutiva do time paulista, lanterna da competição sem somar ponto. O Náutico tem 18 pontos, dois a mais que Avaí-SC e Marília, que também nesta noite venceu em casa o Santa Cruz, por 2 a 0. O primeiro tempo em Recife foi equilibrado, quando terminou empatado. Mas a noite era de Jean Carlos, que marcou os quatro gols da vitória. Ele abriu o placar aos sete minutos, mas Osmar empatou aos 13. Os outros gols saíram no segundo tempo, todos com Jean Carlos aos 3, cobrando falta, aos 9 e aos 16 minutos. Em Marília, no estádio Bento de Abreu, o MAC se recuperou de três derrotas consecutivas ao vencer o Santa Cruz, por 2 a 0. Os gols foram marcados no primeiro tempo, com Jaílson, de bicicleta, aos 15 minutos, e Éder aos 45 minutos. O time paulista ainda perdeu uma penalidade máxima chutada para fora pelo zagueiro Andrei. No segundo tempo, o Santa Cruz chegou a ter mais volume de jogo, mas não marcou nem seu gol de honra. O time de Pernambuco sofreu sua segunda derrota seguida, porque na última rodada foi goleado pelo Brasiliense, por 5 a 1, em Brasília, continuando com 12 pontos, numa posição intermediária.