Náutico goleia e fica mais longe do risco do rebaixamento

O Náutico goleou o América-RN por 4 a 0 na noite deste sábado, no Estádio dos Aflitos, em Recife, em partida válida pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, afastando-se da zona de rebaixamento. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com o resultado, a equipe pernambucana agora soma 46 pontos e ocupa, provisoriamente, a 14.ª. O time pernambucano ainda foi beneficiado pela derrota do Paraná, seu adversário direto na luta contra o rebaixamento. Já assegurado na Série B do próximo ano, o América-RN soma 17 pontos, confirmando a pior campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. O jogo começou com a equipe pernambucana tentando sufocar o adversário e logo no primeiro minuto o árbitro Sérgio da Silva Carvalho marcou pênalti em cima de Acosta, que recebeu na área, tirou o marcador da jogada, mas foi tocado. Na cobrança, o próprio artilheiro uruguaio cobrou, mas Sérvulo caiu no canto certo e fez a defesa. Náutico 4 Fabiano, Sidny, Toninho, Everaldo, Júlio César (Dejair), Daniel Paulista, Elicarlos, Geraldo, Acosta, Ferreira (Danilo Lins) e Felipe (Hélton) Técnico: Roberto Fernandes América-RN 0 Sérvulo, Ney Santos (Ângelo), Rogélio, Robson, Carlos Eduardo, Marquinhos Mossoró (Wesley Brasília), Tony, Reinaldo , Souza, Wesley Brasília e Geovane (Binha) Técnico: Paulo Moroni Gols: Júlio César, aos 38 minutos do primeiro tempo; Ferreira, aos 13, Sidny, aos 31, e Ferreira, aos 36 minutos do segundo tempo Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF) Renda: não disponível Público: 14.598 torcedores Estádio: Aflitos, Recife O Náutico ficou atordoado com o pênalti desperdiçado, até que, aos 38 minutos, a equipe pernambucana conseguiu abrir o placar, com Júlio César, aproveitando cruzamento de Sidny. No segundo tempo, o Náutico entrou em campo com o ânimo renovado pela vantagem no marcador. O primeiro lance a mexer com a torcida pernambucana, que compareceu em bom número, aconteceu aos seis minutos, quando Sidny, em cobrança de falta, mandou a bola no travessão de Sérvulo. Mais objetivo nos ataques, o Náutico ampliou o placar aos 13 minutos com Ferreira, que aproveitou cruzamento de Geraldo e mandou a bola para o fundo da rede. Depois do segundo gol, o América não se encontrou mais em campo e o Náutico soube aproveitar a oportunidade para matar qualquer chance de reação. Aos 31 minutos do segundo tempo, Sidny recebeu passe do uruguaio Acosta, entrou livre na área e tocou por cima do goleiro Sérvulo, marcando um belo gol. Cinco minutos depois, Acosta recebeu na direita e cruzou na área. Ferreira subiu mais que a zaga e cabeceou para o gol.