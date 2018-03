Náutico goleia o Londrina nos Aflitos O campeão pernambucano, o Náutico, conquistou nesta terça-feira à noite a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Em casa, no estádio dos Aflitos, goleou o Londrina por 5 a 0, pela segunda rodada. Com a vitória, o Náutico está temporariamente na liderança do campeonato, com quatro pontos. O Londrina, comandado pelo ex-goleiro Raul Plasman, segue com um ponto na tabela. A vitória foi conquistada ainda no primeiro tempo. Aos cinco minutos, o atacante Almir Sergipe aproveitou cruzamento da direita e pegou de primeira. A bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar. Gil Baiano ampliou aos 13, ao receber na esquerda, driblar o seu marcador e bater a meia altura. Marco Antônio fez o terceiro aos 43, livre dentro da área. O artilheiro Kuki completou a goleada no segundo tempo. Aos 27, o atacante foi lançado em velocidade e bateu cruzado. Aos 39, Kuki deu um belo corte em seu defensor e chutou no canto esquerdo, da entrada da área.