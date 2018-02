Náutico joga no ataque nesta terça O Náutico deve ter uma armação ofensiva para enfrentar o São Raimundo, amanhã à noite, em casa, na busca de uma vitória que o mantenha na vice-liderança da Série B do Brasileiro. Com 16 pontos ganhos e saldo de 10 gols, a equipe está completa e deve ter a volta do lateral esquerdo Marquinhos e do volante Chicão, que cumpriram suspensão automática e não entraram em campo no último jogo, quando o Náutico venceu o Santa Cruz por 1x0. Embora conte com a torcida e o São Raimundo esteja em décimo-terceiro lugar no torneio, o técnico Zé Teodoro alertou os jogadores para o fato de não existir jogo fácil, sendo necessário empenho e atenção para a obtenção de um resultado positivo.