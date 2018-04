Náutico luta para sair da zona de rebaixamento

Com apenas 18 pontos somados nas primeiras 19 rodadas, o Náutico aposta na volta de Gilmar para derrotar o Goiás. Artilheiro do time com nove gols, o atacante já está recuperado da contusão muscular na perna direita que o afastou do último jogo.

Além do atacante Gilmar, o técnico Geninho poderá contar com os retornos do meia Anderson Lessa, também recuperado de contusão na perna esquerda, e do zagueiro Vagner, que estava suspenso.

Em compensação, o Náutico terá três desfalques por suspensão no jogo desta quinta: o lateral-esquerdo Anderson Santana, o meia Juliano e o volante Rudnei não enfrentam o Goiás.