Náutico marca no final e vence Coritiba Com um gol no final do jogo, o Náutico derrotou o Coritiba nesta quarta-feira por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, em jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time pernambucano joga pelo empate em Curitiba, na próxima semana. O jogo foi tenso, com poucas oportunidades criadas pelas duas equipes. O gol do Náutico só saiu aos 43 minutos da etapa complementar. No primeiro tempo, foram apenas dois ou três lances de perigo para cada lado. As duas equipes fizeram um jogo truncado, com muitas faltas. O segundo tempo foi mais movimentado, principalmente nos 15 minutos finais da partida.