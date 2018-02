Náutico multa zagueiro Marcelo Ramos O zagueiro Marcelo Ramos, do Náutico, será multado pela expulsão no jogo contra o Grêmio, no último sábado pela rodada de abertura do quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Roberto Cavalo irritou-se com a falta feita pelo jogador há dez minutos do final do segundo tempo, que o fez receber o cartão vermelho. Nos minutos finais o time sofreu o gol da derrota por 1 a 0.