Náutico obtém vaga em Caio Martins Com um time de reservas, o Botafogo se despediu com derrota da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro, ao ser superado pelo Náutico, por 1 a 0, neste sábado, no Caio Martins. Com o resultado, o Alvinegro terminou na segunda colocação da tabela de classificação, com 41 pontos, em 23 jogos, e o time pernambucano também conquistou uma vaga à próxima fase, ao totalizar 35 pontos. O Botafogo pouco criou oportunidades de gol no primeiro tempo, cedendo espaços em seu campo para o adversário. Displicentes, os jogadores do botafoguenses começaram a cometer muitas falhas defensivas e, em uma delas, o meia Adriano aproveitou uma bola na área e inaugurou o placar, aos 26 minutos. No segundo tempo, o técnico do Botafogo, Levir Culpi, substituiu os laterais Elizeu e Jorginho Paulista, por Márcio Gomes e Renatinho, respectivamente. Com as mudanças, o desempenho da equipe melhorou e as jogadas ofensivas começaram a ser criadas. O atacante Edivaldo desperdiçou duas oportunidades, ao acertar uma bola na trave e chutar outra por cima do travessão. Mas, apesar da melhora em campo, o Botafogo não superou o bloqueio defensivo do Náutico. O goleiro alvinegro Max também fez boas defesas, impedindo que o Náutico ampliasse o marcador.