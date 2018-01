Náutico otimista, apesar dos desfalques Passada a euforia pela vitória obtida contra o Remo, em Belém (PA), o Náutico se prepara para enfrentar o Marília, amanhã, no estádio dos Aflitos em mais uma partida do grupo C pela Série B do Campeonato Brasileiro. Uma das principais preocupações do técnico Leivinha, é o desfalque de nada menos que quatro jogadores titulares para a partida contra o adversário paulista. O goleiro Edervan, o volante Wilson Surubim, o meia Adriano e o lateral Vital estarão impedidos de entrar em campo. Os três primeiros receberam o terceiro cartão amarelo e o quatro cumprirá punição depois de ter sido expulso no jogo contra o time paraense. Apesar das ausências, o técnico Leivinha reafirmou a disposição do time. "Não temos apenas um time. Temos um excelente elenco Por isso, quem entrar em campo vai dar conta do recado", argumentou. As substituições já estão praticamente definidas. Para a vaga de Edervan, entra Gilberto. Na lateral-esquerda Marcos Lucas será o titular e Hernani vai ocupar a vaga de Adriano. A única dúvida de Leivinha é encontrar o substituto de Wilson Surubim na cabeça-de-área. A primeira opção seria utilizar Adilson, que é o reserva natural. Mas Leivinha estuda uma segunda opção: mudar o esquema tático do time e voltar ao 3-5-2. Se essa for a opção escolhida, o zagueiro Zé Henrique entraria na vaga de Surubim e formaria zaga ao lado de Bruno e Érlon. Essa decisão, no entanto, somente será divulgada horas antes do jogo. Preocupado em manter o equilíbrio da equipe, Leivinha fez uma alerta aos jogadores, durante o treino realizado hoje à tarde. "A torcida está muito feliz, mas queremos evitar o clima de já ganhou. Não ganhamos nada ainda. Cada jogo está sendo encarado como uma decisão. O duelo contra o Marília será muito difícil e por isso achamos essencial manter os pés no chão", concluiu Leivinha.