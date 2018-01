Náutico pega Botafogo sem seu artilheiro O artilheiro do Náutico, Kuki, não viajou nesta sexta-feira à tarde para cumprir o último compromisso do time na Série B do Brasileiro, neste sábado, em Niterói, com o Botafogo. Com o time desclassificado e sem motivação, o técnico Édson Leivinha havia afirmado que só iria ser escalado quem estivesse com disposição de disputar a partida. Assim, naturalmente dispensou Kuki, que alegou estresse e cansaço. A vaga do artilheiro será ocupada por Cláudio ou Júlio Ferrin, numa partida em que o treinador optou pelo 3-5-2 por considerar a melhor alternativa para fortalecer a defesa. A intenção é jogar na retranca e não fazer feio.