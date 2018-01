Náutico pega o Atlético-MG desfalcado O técnico do Náutico, Heriberto da Cunha, armou o time que enfrenta o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, sem contar com boa parte dos atletas titulares. O zagueiro Sílvio e o atacante Jean Carlos sofreram lesões e o meia Perdigão está com um entorse no tornozelo direito. O meia Leonardo ainda se recupera de uma virose e o lateral esquerdo Marcos Lucas não vai poder jogar porque atuou no Americano na primeira fase do campeonato. Além disso, três novatos não poderão ser escalados porque não estão com a documentação regularizada. Para superar a falta de jogadores com característica de marcação, Cunha quer equilíbrio e os três setores atuando de forma compacta. A equipe deve jogar com Gilberto; Wilson Surubim, Érlon, Pedro Paulo e Esquerdinha; Sérgio Soares, Adílson, Mabília e Yan; Cláudio e Kuki.