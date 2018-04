Náutico perde destaque para o jogo contra o Cruzeiro Depois de vencer o Goiás, em casa, na última quinta-feira, o Náutico enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, desfalcado do meia Ailton, destaque da equipe, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.