Náutico perde para o Confiança na Arena Pernambuco e segue na lanterna da Série C

O Náutico voltou a tropeçar na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, na abertura da quarta rodada, o time pernambucano perdeu para o Confiança por 4 a 2, na Arena Pernambuco, e permanece na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto. O time sergipano chega aos nove pontos, com duas vitórias fora de casa.

No Mangueirão, Remo e Santa Cruz se respeitaram demais e não foram além do empate sem gols. Sob pressão, o time paraense chegou aos quatro pontos, ainda em oitavo lugar. O time pernambucano saltou para quinto lugar, com seis pontos. O Juazeirense, em casa, ganhou por 2 a 0, do Globo-RN e chegou aos seis pontos, em quarto lugar.

No Grupo B, o Bragantino sofreu um gol aos 42 minutos do segundo tempo e perdeu para o Tombense, por 1 a 0, em Tombos. Com isso, perdeu a sua invencibilidade, mas continua líder com sete pontos. Agora tem a companhia do Cuiabá que venceu, por 1 a 0, o Tupi, na Arena Pantanal. O Tombense subiu para quarto lugar, com seis pontos, enquanto o Tupi soma três, em nono lugar.

A rodada vai ter mais quatro jogos no domingo e outro na segunda-feira à noite. Nesta primeira fase, os times de cada grupo se enfrentam em dois turnos 18 jogos. Os quatro primeiros de cada grupo avançam às quartas de final. Os dois últimos serão rebaixados.

Confira os jogos da quarta rodada da Série C:

Sábado

Tombense-MG 1 x 0 Bragantino

Remo 0 x 0 Santa Cruz

Cuiabá 1 x 0 Tupi-MG

Juazeirense 2 x 0 Globo-RN

Náutico 2 x 4 Confiança-SE

Domingo

15h30 - Ypiranga-RS x Luverdense

16h - ABC-RN x Botafogo-PB e Salgueiro-PE x Atlético-AC

16h30 - Operário-PR x Joinville

Segunda-feira

21h15 - Botafogo-SP x Volta Redonda