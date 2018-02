Náutico pode assumir ponta da Série B Depois de sete rodadas sob a soberania do Brasiliense, o Campeonato Brasileiro da Série B pode conhecer um novo líder nesta quarta-feira. Com 19 pontos, o Náutico joga contra o Caxias-RS, no Rio Grande do Sul, e pode passar o time candango, que tem 21 pontos mas só entra em campo no domingo, em Maceió, contra o CRB. O Caxias, com oito pontos, ainda está na zona do rebaixamento (20º), com oito pontos. Para o jogo, o time pernambucano estará com três desfalques no setor defensivo. Os volantes Luciano e Chicão, e o zagueiro Batata estão suspensos e o técnico Zé Teodoro ainda têm dúvidas quanto aos substitutos. No Caxias, a novidade deve ser o retorno do lateral-esquerdo Alvim. No estádio Serra Dourada, também abrindo a 10ª rodada, o Vila Nova-GO almeja ao menos a quarta colocação com uma vitória sobre o Sport-PE. Os goianos estão na quinta colocação, com 14 pontos. Já o rubro-negro pernambucano é o 16º, com 11 pontos. Se não conseguir a vitória, mesmo jogando fora de casa, o técnico Luiz Carlos Ferreira deve deixar o comando da equipe pernambucana. No Vila, a novidade deve ser o retorno do artilheiro Wando, que se recuperou de uma lesão. A décima rodada será completada na sexta-feira, com mais dois jogos; no sábado, com quatro partidas, e no domingo, quando serão disputados mais três jogos.