Náutico pode ficar sem Marcelo Ramos O zagueiro Marcelo Ramos poderá desfalcar o Náutico para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B. A intenção da diretoria é evitar que ele seja citado no artigo 253 (agressão física) pela expulsão contra o Grêmio, que poderia suspendê-lo de 120 a 240 dias. Mesmo assim, Marcelo não escapou da multa do próprio Náutico, de 20% de seu salário. O técnico Roberto Cavalo já definiu os substitutos de Marcelo Ramos e Paulo Matos, ambos suspensos, para o jogo de sábado contra a Portuguesa: Tuca entra na defesa e Betinho no ataque.