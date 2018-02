Náutico pode se classificar na Série B O Náutico pode antecipar a sua classificação ao quadrangular final da Série B do Brasileiro neste sábado, a partir das 16 horas, quando acontece a quinta rodada da segunda fase. Líder do grupo B, com 9 pontos, o time pernambucano precisa vencer o lanterna Guarani, que tem 3, no Estádio dos Aflitos, em Recife, para garantir a vaga. O jogo na capital pernambucana envolve dois clubes que estão em situações diferentes. Na rodada passada, o Náutico venceu de virada a Portuguesa, por 2 a 1, em São Paulo, enquanto o Guarani perdeu em Marília, por 3 a 2. Assim, enquanto o Náutico está mais tranqüilo, pois tem ainda o último jogo para garantir sua vaga, o Guarani vai para o tudo ou nada. Mesmo fora de casa, o time de Campinas precisa da vitória para seguir com chances de classificação.