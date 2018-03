Náutico pode superar crise financeira e quebrar jejum de 14 anos

Um dos mais tradicionais clubes do Nordeste, o Náutico iniciou 2018 em meio ao cenário de terra arrasada após colecionar fracassos regionais, ser rebaixado à Série C e ganhar fama de mau pagador. O rendimento desta temporada, no entanto, tem contrariado qualquer prognóstico. Sob nova direção e com política de contenção de gastos, o time largou na frente dos rivais, chegou à final do Campeonato Pernambucano e pode sair de uma fila de 14 anos sem títulos. Pela frente, terá o Central, de Caruaru, que pela primeira vez em 99 anos de história participa de uma decisão estadual.

O atual presidente do Náutico, Edno Melo, assumiu em janeiro com discurso de “reconstruir” e “pacificar” o clube. Outra bandeira da sua gestão é o retorno ao estádio dos Aflitos, onde planeja voltar a mandar os jogos a partir de maio. Para a temporada, manteve o treinador Roberto Fernandes e promoveu um corte de cerca de 80% da folha salarial, calculado como o suficiente para pagar em dia. Segundo o técnico, o orçamento girava em torno de R$ 900 mil por mês, no primeiro semestre de 2017. Neste ano, o time foi montado com R$ 180 mil mensais – o menor valor histórico.

Entre 2007 e 2013, o Náutico teve presença habitual na Série A, participando de cinco de sete edições, com folhas acima de R$ 1 milhão. Entre os jogadores que se destacaram pelo clube na época, estão o uruguaio Beto Acosta, o atacante Kieza e o lateral-esquerdo Douglas Santos, campeão olímpico pelo Brasil. Jogando a Série B, o time bateu na trave duas vezes em 2015 e 2016, quando não subiu por uma vitória, mas acabou rebaixado no ano passado. Passou a maior parte do campeonato na lanterna, onde terminou.

“A gente tinha de cair em uma realidade de ajustes. Quando o clube conquista um acesso, nada mais natural que os atletas se valorizem. Então, no descenso, é justo que haja reajuste”, disse Roberto Fernandes ao Estado. Quinto treinador a ser contratado para salvar o time da temporada desastrosa em 2017, ele teve de aceitar reduzir o próprio salário para permanecer no cargo.

Primeiro, a situação financeira trouxe dificuldades para renovar contratos. Parte dos atletas optou por deixar o Náutico e ir atuar até em clubes de divisões inferiores, como Cianorte (PR), Madureira (RJ) ou Aparecidense (GO). Dos jogadores que encerraram 2017 e não eram formados pelo clube, ficaram quatro – dois deles em tratamento de lesões graves. Atualmente, há 15 jogadores da base sendo aproveitados no elenco. Três são titulares com frequência: o goleiro Bruno, o lateral-esquerdo Kevyn e o atacante Robinho.

Contratar também foi difícil. Um dos que estava nos planos, o experiente atacante Marcos Aurélio (ex-Santos, Internacional e Coritiba), por exemplo, preferiu jogar no Botafogo da Paraíba. Inicialmente, o time acabou formado por jovens desconhecidos e atletas que já tinham passagem sem grande destaque por Pernambuco. “Com o orçamento muito baixo, tivemos que fugir um pouco do perfil que o torcedor do Náutico estava acostumado a ver”, afirmou Roberto Fernandes. “O critério técnico sempre foi a prioridade, mas tivemos de optar por um time mais guerreiro, mais competitivo.”

Em campo, o time tem adotado uma postura retraída que explora a velocidade dos pontas. Joga no erro do adversário: estratégia que vem produzindo resultados. Na Copa do Brasil, conseguiu avançar para a quarta fase, a última antes da entrada das equipes que jogam a Libertadores, e, agora, enfrenta a Ponte Preta.

Com parte dos R$ 4,3 milhões de premiação por se classificar (mais de 50% fica com a Justiça do Trabalho), investiu nas duas maiores contratações do ano: o atacante paraguaio Ortigoza, com passagem pelo Palmeiras, e o volante Wendel, que participou da Tríplice Coroa do Cruzeiro em 2003. “São dois jogadores que agregam qualidade técnica, experiência e profissionalismo. O grupo é muito jovem, esses caras ajudam a manter o foco”, disse Roberto Fernandes.

O Náutico também terminou a primeira fase do Pernambucano na liderança, com o ataque mais eficiente: 17 gols. Perdeu uma vez em 10 jogos – justamente para o Central, por 3 a 0. Contra o Sport, time da Série A e o seu maior rival, fez a melhor partida. Venceu também por 3 a 0, sem sustos. Depois eliminou Afogados (1 a 0) e Salgueiro (3 a 2) no mata-mata, até chegar à final.

As partidas decisivas contra o Central estão marcadas para 1º e 8 de abril. Primeiro no Lacerdão, em Caruaru, e depois na Arena Pernambuco, no Grande Recife. Com 21 títulos locais, o Náutico não vence um estadual desde 2004, o maior jejum do “Trio de Ferro” que forma com Sport e Santa Cruz no Estado. Se não interromper a seca de títulos, o clube automaticamente quebrará outro tabu: pela primeira vez Pernambuco terá um campeão do interior. “Não sou tolo de achar que por não ter a logomarca do Santa ou do Sport vamos ter um trabalho mais fácil”, afirmou Roberto Fernandes. “Colocamos o Náutico como 'maior obrigação'. Daí a colocar como favorito, não.”

Aflitos

Às vistas de 26 mil torcedores, o Náutico fez a primeira partida na Arena Pernambuco em maio de 2013, em um amistoso, contra o Sporting de Portugal. O jogou terminou em 1 a 1, mas foram os adversários que balançaram as redes primeiro – curiosamente em um gol contra do zagueiro Luís Eduardo. A trapalhada poderia servir de prenúncio para a relação entre o time e o estádio construído para a Copa.

O bom público na Arena revelou-se uma exceção. Localizado a 19 km do Recife, o estádio foi construído “no meio do nada”, à beira de uma estrada, e é de difícil acesso por transporte público. Em 2017, a média foi de 2,7 mil pagantes. Neste ano, apesar da boa fase, é de 4,4 mil. Para comparação, em 2012 (último ano nos Aflitos), a média era de 13,1 mil.

As estatísticas também não foram boas. No Brasileiro de 2017, o Náutico fez 14 partidas na Arena Pernambuco. Perdeu 7 e empatou outras 4, um aproveitamento de 31%. Fez, ao todo, 12 gols no estádio. Tomou 17. “A volta para os Aflitos é fundamental, sempre foi a casa do Náutico”, comentou Roberto Fernandes. “Por mais que você tenha um estádio absolutamente moderno, com 5 mil torcedores é campo neutro.”

Neste ano, o clube lançou a campanha “Voltando Pra Casa”, para colher doações para reformar o estádios dos Aflitos. Com custo estimado de R$ 5 milhões, o projeto prevê 19.800 lugares, alambrado de vidro e até foodtrucks na área externa. Segundo os organizadores, 100% do novo gramado já foi plantado. Fases como “iluminação” e “interior do estádio”, porém, ainda estão em 5%. Até o momento, o Náutico recebeu cerca R$ 374 mil em doações.