Náutico pode ter Paulinho na lateral O Náutico deve enfrentar o Corinthians, neste domingo, em Belém do Pará, pela Copa dos Campeões, com o mesmo time que estreou nesta disputa, quarta-feira, empatando por 0 a 0 com o Fluminense. Uma única mudança poderá ocorrer na lateral direita, com o retorno de Paulinho como titular. Ele estava contundido e a posição vinha sendo ocupada por Carlinhos. No último jogo, porém ele entrou no segundo tempo e teve bom desempenho, devendo ser escalado já no início da partida.