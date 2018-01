Náutico quer evitar desmanche A torcida do Náutico festejou durante toda a madrugada de hoje o 19.º título pernambucano do clube, que quebrou um jejum de 11 anos. Na noite de quarta-feira, o time do técnico Muricy Ramalho venceu o Santa Cruz por 2 a 0, no Estádio Arruda, com gols de Kuki, de pênalti, e Thiago. O Náutico comemora 100 anos de fundação este ano e o novo objetivo da diretoria é evitar o desmanche do time. O zagueiro Sangaletti transferiu-se para o Guarani.