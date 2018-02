Náutico quer R$ 500 mil do Corinthians por saída de Acosta

O Náutico promete não ficar de mãos abanando com a transferência do meia-atacante Acosta para o Corinthians. Na última sexta-feira, o clube entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o time paulista pedindo indenização de R$ 500 mil referente à transferência do jogador. Os dirigentes pernambucanos alegam que Acosta teria um pré-contrato com o Náutico. O Corinthians rebate, garantido estar amparado legalmente, e não está disposto a pagar nada além dos salários ao uruguaio, que foi vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Em nota oficial divulgada no site do clube, o presidente Andrés Sanchez admite que 2007 será um ano de "más lembranças", mas vê também o "início uma recuperação histórica no clube" - obviamente em referência a seu início de mandato. "É claro que todos nós torcedores, dirigentes ou pessoas ligadas ao clube recordaremos amargamente para sempre deste ano como aquele em que sofremos por alcançarmos a Segunda Divisão do futebol nacional. (...) Para 2008, desejo a todos os torcedores um excelente ano de grandes conquistas. Que a felicidade levada às arquibancadas durante os jogos de futebol se reflita no dia a dia de cada um dos fiéis torcedores", diz Andrés.